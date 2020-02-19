Как новые правила приема Минпросвещения помогут решению проблемы очередей в детские сады
Мест в детские дошкольные учреждения не хватает даже для льготников.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stocktake; 5-tv.ru
А в министерстве просвещения задумались о новых правилах приема в детские сады. Преодоление очереди в которые, большинству родителей больше напоминает штурм неприступной крепости, а мест не хватает даже на льготников.
Дошкольниками детей считают с двух месяцев. А место в детсадовской очереди можно занимать сразу после рождения. Вот только никто не обещает, что она будет двигаться. Из года в год в выбранном садике могут отвечать: «Мест нет. Ждите».
Как нововведение Минпросвещения поможет решению проблемы?
Вперед нужно пропустить льготников: детей из неполных или многодетных семей, из семей военных и полицейских, инвалидов и так далее. Теперь преимущество предоставят еще и детям, чьи браться и сестры уже ходят в конкретный детский сад. Раньше их могли разлучить. Но мест уже и на льготников не хватает.
Подробности в видеосюжете Яна Воскресенского.
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