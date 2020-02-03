  1. Пятый канал
  4. Минпросвещения пойдет навстречу «домашним» учителям

Минпросвещения пойдет навстречу «домашним» учителям

, 21:15 Эфирная новость 10

Ведомство составило для домашних школ новые правила, регламентировав какие документы и куда нести, как составить заявление, чтобы его не вернули обратно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Thomas Eisenhuth; 5-tv.ru

Минпросвящения определило порядок, по которому родители могут сами обучать своих детей. Домашнее образование становится все популярнее в России. Многие родители предпочитают становиться учителями. Но эффективно ли это?

Только в Петербурге около двух тысяч «домашних школ». Семейное обучение становится настоящим трендом. И теперь оно станет еще доступнее. Министерство просвещения составило для домашних школ новые правила, регламентировав какие документы и куда нести, как составить заявление, чтобы его не вернули обратно.

Алиса Паршакова выслушала все «за» и «против».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отметка «зачет» может появиться в аттестатах российских школьников.

Читайте также

Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
63.91
0.77 70.79
1.19
Идеальные пары по знаку зодиака

Последние новости

21:15
Минпросвещения пойдет навстречу «домашним» учителям
20:59
Фильм «1917» стал триумфатором премии Британской киноакадемии
20:55
В России назвали имена лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций за 2019 год
20:39
Система ПВО сбила беспилотник, приблизившийся к авиабазе Хмеймим
20:37
«Жесть… Как?!» — Тимати и Решетова повеселили поклонников видеошуткой
20:26
Патрушев отчитался по итогам работы агропромышленного комплекса за минувший год

Сейчас читают

«Орех — зачет!» — Асмус впечатлила фанатов снимком в купальнике
Идеальные пары по знаку зодиака
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]