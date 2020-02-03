Минпросвещения пойдет навстречу «домашним» учителям

Минпросвящения определило порядок, по которому родители могут сами обучать своих детей. Домашнее образование становится все популярнее в России. Многие родители предпочитают становиться учителями. Но эффективно ли это?

Только в Петербурге около двух тысяч «домашних школ». Семейное обучение становится настоящим трендом. И теперь оно станет еще доступнее. Министерство просвещения составило для домашних школ новые правила, регламентировав какие документы и куда нести, как составить заявление, чтобы его не вернули обратно.

Алиса Паршакова выслушала все «за» и «против».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отметка «зачет» может появиться в аттестатах российских школьников.