Перерезал пуповину: Джиган выложил фото с младенцем из родильного зала

Известный рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в четвертый раз стал отцом. Супруга Оксана Самойлова подарила ему сына. Мальчик появился на свет в одной из клиник в Майами, ему дали двойное имя — Давид Денис.

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал сторис из родильного зала. Как видно на кадрах, он присутствовал при родах жены и сам перерезал пуповину своему наследнику. Снимки, сделанные в первые секунды жизни младенца, потрясли сеть. На фото малыш лежит прямо на операционном столе, вокруг него — врачи и отец, который захотел наблюдать за тем, как его сын появляется на свет.

Instagram @iamgeegun

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники поздравляют Джигана и Оксану Самойлову с рождением долгожданного сына. Пара уже воспитывает трех дочерей.