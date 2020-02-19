Перерезал пуповину: Джиган выложил фото с младенцем из родильного зала
Судя по Instagram-сторис рэпера, он присутствовал при родах своей жены Оксаны Самойловой.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Известный рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в четвертый раз стал отцом. Супруга Оксана Самойлова подарила ему сына. Мальчик появился на свет в одной из клиник в Майами, ему дали двойное имя — Давид Денис.
На своей странице в Instagram музыкант опубликовал сторис из родильного зала. Как видно на кадрах, он присутствовал при родах жены и сам перерезал пуповину своему наследнику. Снимки, сделанные в первые секунды жизни младенца, потрясли сеть. На фото малыш лежит прямо на операционном столе, вокруг него — врачи и отец, который захотел наблюдать за тем, как его сын появляется на свет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники поздравляют Джигана и Оксану Самойлову с рождением долгожданного сына. Пара уже воспитывает трех дочерей.
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