Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Екатеринбургом. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла утром 19 февраля в районе поселка Белоярский.

Известно, что автобус Isuzu выполнял рейс «Екатеринбург — Рефтинский». В определенный момент водитель, по невыясненным пока причинам, не выдержал необходимую дистанцию и «догнал» впереди идущий грузовик. По предварительным данным, водитель большегруза притормозил перед пешеходным переходом.

В результате столкновения пострадали пять пассажиров автобуса. Транспортное средство получило механические повреждения.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства дорожного инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер шестой пострадавший в ДТП в Калмыкии.