К каким знакам зодиака успех придет только во второй половине жизни?

|
Анастасия Игонина
1 946

Астрологи назвали два знака, которые достигнут наибольших успехов в зрелые годы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins, Kristy-Anne Glubish / Design Pic, Demian Stringer, Richard Wear / Design Pics

Астрологи рассказали, кому из знаков зодиака будет везти во второй половине жизни. Информагентство «Экспресс-новости» поделилось мнением специалистов, которые указали на двух представителей гороскопа.

Так, набраться терпения стоит молодым Водолеям. Несмотря на то, что многим представители этого знака кажутся успешными и жизнерадостными едва ли не с пеленок, они сами чувствуют себя глубоко несчастными. Их участие в огромном количестве проектов и творческих направлений связано скорее с попытками найти место, где им будет хорошо, чем с желанием куда-то деть энергию. Однако расстраиваться Водолеям не стоит — покой и умиротворение придут в более зрелые годы.

Не особенно везет в молодости и Овнам. Даже если представители знака стараются предугадать и рассчитать ход событий, чтобы как-то подстроиться под него и достичь успеха, методы оказываются неэффективными. Про юных Овнов часто говорят «человек — 33 несчастья». Но ставить на себе крест им все-таки не стоит. Вселенская гармония придет во второй половине их жизни — повзрослев, они станут настолько удачливыми, что для достижения успеха им не потребуется прилагать почти никаких усилий.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым.

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
63.77
0.46 69.09
0.47
К каким знакам зодиака успех придет только во второй половине жизни?

Новости СМИ2