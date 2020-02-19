Небензя высказался о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ряд влиятельных украинских чиновников пытаются саботировать Минские соглашения. Об этом пишет «Экономика сегодня».

«Минские соглашения — не трюк и не параллельная реальность, а единственная реальная надежда на мир», — заявил постпред на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщают «Известия».

Василий Небензя подчеркнул, что «многие влиятельные украинские чиновники настроены на волну саботажа „Минска“». По его словам, государственные служащие открыто противоречат договоренностям, которых России, Украине, Германии и Франции удалось достигнуть во время проведения саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.

Постоянный представитель России при ООН также отметил, что Москву тревожат попытки подменить «минский формат» на, например, «нормандский», который изначально создавался только для того, чтобы успешно реализовать Минские соглашения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии.