В Кисловодске школьница зарезала бабушку из-за замечания

Четырнадцатилетняя школьница зарезала бабушку из-за сделанного ей замечания, сообщает региональный СК. Инцидент произошел 13 февраля в Кисловодске Ставропольского края.

По версии следствия, 59-летняя женщина высказала девочке претензии по поводу плохо сделанной уборки. Школьница пришла в ярость, выхватила нож и несколько раз ударила им родного человека. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемой. Возбуждено уголовное дело.