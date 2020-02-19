В Кисловодске школьница зарезала бабушку из-за замечания

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Василий Заика
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Подозреваемая задержана. Решается вопрос об аресте несовершеннолетней злоумышленницы.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Четырнадцатилетняя школьница зарезала бабушку из-за сделанного ей замечания, сообщает региональный СК. Инцидент произошел 13 февраля в Кисловодске Ставропольского края.

По версии следствия, 59-летняя женщина высказала девочке претензии по поводу плохо сделанной уборки. Школьница пришла в ярость, выхватила нож и несколько раз ударила им родного человека. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемой. Возбуждено уголовное дело.

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