В Кисловодске школьница зарезала бабушку из-за замечания
| Василий Заика Криминал 14
Подозреваемая задержана. Решается вопрос об аресте несовершеннолетней злоумышленницы.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Четырнадцатилетняя школьница зарезала бабушку из-за сделанного ей замечания, сообщает региональный СК. Инцидент произошел 13 февраля в Кисловодске Ставропольского края.
По версии следствия, 59-летняя женщина высказала девочке претензии по поводу плохо сделанной уборки. Школьница пришла в ярость, выхватила нож и несколько раз ударила им родного человека. От полученных травм женщина скончалась на месте.
В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемой. Возбуждено уголовное дело.
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