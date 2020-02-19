Что россиянки будут дарить мужчинам на 23 февраля?
Опрос, проведенный маркетологами, сенсаций не принес.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Adrian C. Nitu; 5-tv.ru
Что женщины будут дарить своим мужчинам на 23 февраля, выяснили российские маркетологи. И здесь обошлось без сенсаций.
Самые популярные подарки – практичные. Рубашки, галстуки, носки. Далее следуют средства гигиены и, наконец, алкоголь. Также приобретают презенты, связанные с хобби, например, сертификаты в спортивные магазины или в отделы «Все для рыбалки». А вот романтический ужин вдвоем не выдержал конкуренции и оказался только на десятом месте. Среди самых дорогих подарков – гаджеты. Но их могут себе позволить немногие.
Средний чек для презентов на День защитника Отечества составляет около тысячи рублей. А вот сами мужчины на Восьмое марта готовы тратить больше – в среднем три тысячи на подарок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сябитова предостерегла женщин от сексуальных подарков мужчинам на 23 февраля.
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