Сябитова предостерегла женщин от сексуальных подарков мужчинам на 23 февраля

Рекомендации по выбору подарка на 23 февраля дала россиянкам Роза Сябитова, передает интернет-газета «Ридиус». По словам главной свахи страны, многие женщины не знают, как сделать мужчин счастливыми. Часто дарят то, что нравится им, а не их избранникам. Либо ограничиваются стандартным «джентльменским набором», который не приносит ощущения праздника.

«Российские женщины думают, что лучше знают что нужно их мужчине. В этом их проблема. А проблема российских мужчин в том, что они помалкивают», — считает телеведущая.

Дамы уверены, что мужчину делает счастливым семья и дети, и это одно из типичных заблуждений, замечает Сябитова. Чтобы верно ответить себе на вопрос об удачном подарке, стоит внимательнее присмотреться к близкому человеку или спросить его напрямую, советует сваха.

«Если он занимается рыбалкой, нужно выяснить, каких снастей ему не хватает. Женщине бывает сложно это понять, тогда надо обратиться к друзьям мужчины, они точно подскажут», — приводит пример ведущая.

Особо осторожно она призвала отнестись к преподношениям себя в качестве подарка на День защитника Отечества. Сябитова указала, что для мужчин представительницы прекрасного пола — в первую очередь объект удовольствия, и это природная аксиома. С этой точки зрения покупка красивого белья для праздничного секса — не худший вариант. Однако, если дама купила себе белье раз в десять лет, а сексуальной жизни у супругов почти нет, такой подарок едва ли сработает.

Другое дело, если мужчина сам хочет видеть возлюбленную в возбуждающем образе. Но здесь есть тонкий момент, предупреждает сваха.

«Надо быть готовой к тому, что во время ночи любви можно удивиться фантазиям дорогого супруга. Но тогда и отказываться нельзя ни от чего, что он предложит в этом вопросе. Цена этому существует. Поэтому, чтобы не портить праздник ни себе, ни любимому, лучше не переходить в плоскость сексуальных подарков», — заключает ведущая.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП неудачных подарков на 23 февраля.