«Юный гонщик!» — Годовалый сын Безрукова освоил первое средство передвижения
Артист показал умилительное видео с катающимся наследником.
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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov
Первое средство передвижения освоил годовалый сын Сергея Безрукова. Видео трогательного момента актер опубликовал в Instagram. В кадре Степан умело обращается с беговелом — аналогом велосипеда для самых маленьких. Хотя не так давно самый младший из четверых детей артиста научился ходить.
Малыш произносит слово «мама», чтобы обратить на себя внимание — еще одно недавнее достижение — садится на седло и проезжает по комнате. Мама, кинорежиссер и драматург Анна Матисон, тем временем, снимает происходящее.
«Поехали! Прекрасные гагаринские слова. Ура! Поехали!» — восторженно прокомментировал в тексте поста Безруков.
Радость отца поддержали его подписчики. В комментариях умиленные пользователи высоко оценили успехи мальчика.
«Какой чудный малыш»;
«Крутой пацан»;
«Юный гонщик!»
«Прекрасный сын у вас, богатырь настоящий растет, умничка!» — отозвались поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что трехлетняя дочка Безрукова попробовала себя в роли актрисы.
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