Первое средство передвижения освоил годовалый сын Сергея Безрукова. Видео трогательного момента актер опубликовал в Instagram. В кадре Степан умело обращается с беговелом — аналогом велосипеда для самых маленьких. Хотя не так давно самый младший из четверых детей артиста научился ходить.

Малыш произносит слово «мама», чтобы обратить на себя внимание — еще одно недавнее достижение — садится на седло и проезжает по комнате. Мама, кинорежиссер и драматург Анна Матисон, тем временем, снимает происходящее.

Instagram @s_bezrukov

«Поехали! Прекрасные гагаринские слова. Ура! Поехали!» — восторженно прокомментировал в тексте поста Безруков.

Радость отца поддержали его подписчики. В комментариях умиленные пользователи высоко оценили успехи мальчика.

«Какой чудный малыш»;

«Крутой пацан»;

«Юный гонщик!»

«Прекрасный сын у вас, богатырь настоящий растет, умничка!» — отозвались поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что трехлетняя дочка Безрукова попробовала себя в роли актрисы.