ТОП-3 пластических операций, которые будут популярны в 2020 году

Профессионалы в области пластической хирургии, опытные врачи Данила Кузин, Мария Лисутина и Сергей Дерновой в один голос утверждают: в их индустрии тоже есть тренды. Причем некоторые услуги пользуются спросом годами. Эксперты в беседе с корреспондентами Peopletalk.ru рассказали о ТОП-3 пластических операциях, которые будут популярны в 2020 году.

1 место по праву принадлежит пластике губ. По словам врачей, есть множество техник, позволяющих изменить контур губ или увеличить их в объеме. Самые популярные из них — VY-пластика губ, киссельринг и bull horn. В наступившем году большое внимание уделяется всевозможным формообразующим увеличениям. Поэтому не стоит пугаться, если вы на улице встретите даму со звездочками, бантиками и даже кружочками вместо губ. Современные косметологи знают, как впечатлить искушенную публику.

2 место — операция »mommy makeover» («преображение мамочек» — Прим. ред.). Эта техника пришла в Россию из США, где пластические хирурги взялись за комплексное восстановление женщин после родов: подтяжку груди после вскармливания малыша, восстановление формы живота (абдоминопластику) и восстановление формы влагалища после тяжелых родов. По словам профессионалов, этот комплекс обязательно станет трендом в 2020 году. Ведь действенность технологии уже протестировали звезды шоу-бизнеса, политики и спортсменки, которые не имеют возможности на долго оставить профессию.

Замыкают ТОП-3 — упругие «бразильские ягодицы». Так называемая глютеопластика позволяет любому желающему значительно изменить размер и формы ягодичных мышц. Сделать это можно как при помощи установки имплантатов высокой плотности, так и липофиллинга — перекачивания жировой ткани. Как правило, девушки в восторге от полученного результата. Ведь даже в спортзале нельзя так быстро получить сексуальные формы.

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