Сына Стаса Намина избили и ограбили в Москве

Злоумышленники ограбили 34-летнего сына Стаса Намина Романа Микояна. Инцидент произошел в Москве 1 февраля. По данным источников 5-tv.ru, в пять утра на улице Воздвиженка мужчину избили и отняли у него iPhone 6S стоимостью в десять тысяч рублей.

В тот же день потерпевший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

17 февраля по подозрению в содеянном полиция задержала жителя Москвы 1999 года рождения. На следующие сутки следствие предъявило ему обвинение. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

Роман Микоян — приемный сын лидера ансамбля «Цветы». Намин женился на его матери, когда мальчику был год. Кроме того, Роман — правнук революционера и государственного деятеля Анастаса Микояна.

Ранее 5-tv.ru писал, что пятеро бандитов в форме полицейских ограбили семью московского юриста.