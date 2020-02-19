Лука Сафронов планирует акцию против дискриминации полных людей

Дискриминацию полных людей в рекламе осудил пианист Лука Сафронов-Затравкин. В беседе с 5-tv.ru сын известного художника обратил внимание на участившиеся в публичном пространстве попытки оскорбить граждан с избыточным весом. В ответ на них Лука намерен в ближайшем будущем выступить с социальной акцией, сценарий которой он вскоре продумает.

«Это фашизм, это сегрегация. Какая разница — полный или худой, черный или белый, мужчина или женщина? Мы живем в современном прогрессивном обществе, где все люди должны быть равны, дружелюбны, и должны не нарушать правила общежития, не чинить никому помех в жизни. А когда кто-то пытается создать отдельную группу и ее в чем-то ущемить, мы будем с этим бороться», — заключил Сафронов.

Instagram @lukasafronovofficial

Одним из вопиющих проявлений дискриминации музыкант назвал появившийся в социальных сетях снимок плаката некого кондитерского конкурса в Петербурге. В объявлении горожан пригласили на платную дегустацию тортов по цене входного билета размером 500 рублей. При этом для людей с весом от 100 килограммов организаторы якобы установили стоимость в полтора раза выше — 750 рублей. Заснявшие плакат интернет-пользователи сообщили, что неравнодушные горожане уже подали на организаторов жалобу в УФАС.

Корреспондент МИЦ «Известий» побывали там, где, по словам очевидцев, размещался указанный плакат. Однако его там не оказалось. Не исключено, что сообщение о нем в сети было фейком.

Сафронов предположил, что авторы такого объявления устроили спланированную акцию, чтобы привлечь внимание, а написавшие жалобу, возможно, работали с ними в связке. Подобные акции в духе «черного пиара» не раз применялись в разных уголках России.

«Шоколад — это приятные и положительные вибрации с самого детства, это про добро, а здесь грязь и мерзость. Недопустимо смешивать приятные ассоциативные восприятия детей с грязью лишь бы продать свой товар. Это, конечно, нарушение морально-этических норм», — сказал пианист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Луку Сафронова встретили с караваем в Белоруссии.