Лука Сафронов планирует акцию против дискриминации полных людей
Сын именитого художника негативно реагирует на попытки рекламодателей оскорбить чувства людей с избыточным весом.
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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial, 5-tv.ru
Дискриминацию полных людей в рекламе осудил пианист Лука Сафронов-Затравкин. В беседе с 5-tv.ru сын известного художника обратил внимание на участившиеся в публичном пространстве попытки оскорбить граждан с избыточным весом. В ответ на них Лука намерен в ближайшем будущем выступить с социальной акцией, сценарий которой он вскоре продумает.
«Это фашизм, это сегрегация. Какая разница — полный или худой, черный или белый, мужчина или женщина? Мы живем в современном прогрессивном обществе, где все люди должны быть равны, дружелюбны, и должны не нарушать правила общежития, не чинить никому помех в жизни. А когда кто-то пытается создать отдельную группу и ее в чем-то ущемить, мы будем с этим бороться», — заключил Сафронов.
Одним из вопиющих проявлений дискриминации музыкант назвал появившийся в социальных сетях снимок плаката некого кондитерского конкурса в Петербурге. В объявлении горожан пригласили на платную дегустацию тортов по цене входного билета размером 500 рублей. При этом для людей с весом от 100 килограммов организаторы якобы установили стоимость в полтора раза выше — 750 рублей. Заснявшие плакат интернет-пользователи сообщили, что неравнодушные горожане уже подали на организаторов жалобу в УФАС.
Корреспондент МИЦ «Известий» побывали там, где, по словам очевидцев, размещался указанный плакат. Однако его там не оказалось. Не исключено, что сообщение о нем в сети было фейком.
Сафронов предположил, что авторы такого объявления устроили спланированную акцию, чтобы привлечь внимание, а написавшие жалобу, возможно, работали с ними в связке. Подобные акции в духе «черного пиара» не раз применялись в разных уголках России.
«Шоколад — это приятные и положительные вибрации с самого детства, это про добро, а здесь грязь и мерзость. Недопустимо смешивать приятные ассоциативные восприятия детей с грязью лишь бы продать свой товар. Это, конечно, нарушение морально-этических норм», — сказал пианист.
Ранее 5-tv.ru писал, что Луку Сафронова встретили с караваем в Белоруссии.
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