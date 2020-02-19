Петербуржцев возмутила реклама с признаками дискриминации полных людей

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Валентин Черников
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Жители Северной столицы подали жалобу в УФАС на организаторов кондитерского конкурса, которые установили повышенную цену на вход для тех, кто весит больше 100 килограммов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, imagebroker/Giuseppe Graziano; Вконтакте @unreleased_dtp; Известия / Дмитрий Коротаев, Алексей Майшев

Реклама с признаками дискриминации полных граждан возмутила жителей Северной столицы. В группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте появилась фотография плаката кондитерского конкурса International Pastry Cup. В объявлении горожан приглашают на платную дегустацию тортов, которая пройдет 23 февраля. Цена билета — 500 рублей. При этом для людей с весом от 100 килограммов организаторы установили повышенную стоимость — 750 рублей.

Вконтакте @unreleased_dtp

«Наглости нет предела! Еще весы на входе поставьте для полного цирка! Муж весит 109 килограммов, и с какого перепугу ему платить больше? Откровенная дискриминация по признаку лишнего веса. Надеюсь их привлекут к ответственности!» — написала автор фото.

Пользователь также указала, что ее знакомый уже направил жалобу в УФАС с просьбой провести проверку организаторов на предмет нарушения закона «О рекламе».

Ранее 5-tv.ru писал, что УФАС Петербурга огласит итоги дела по «снежному картелю» 18 октября.

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