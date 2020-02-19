Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова впервые после рождения ребенка опубликовала сторис в Instagram, где рассказала о своем самочувствии и поблагодарила всех за искренние поздравления.

«Второй день после операции, девять утра. Кстати, для второго дня я нормально выгляжу и отлично себя чувствую», — отметила супруга Джигана.

Instagram @samoylovaoxana

Кроме того, Самойлова призналась: рожала не сама. Звезде пришлось делать внеплановое кесарево сечение. Единственный неприятный побочный эффект от него — сильные отеки. Однако врачи уделяют пациентке массу внимания, чтобы предупредить малейшие осложнения.

«Поспать в больнице вообще нереально. Каждую минуту заходят врачи, что-то смотрят постоянно», — пояснила Оксана.

Главное, по мнению супруги Джигана, что уже через 12 часов после операции она смогла ходить с прямой спиной и без особых мучений и боли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джиган лично перерезал пуповину новорожденному сыну Давиду Денису.