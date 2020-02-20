В интернете получило распространение любопытное видео из Сирии — на нем запечатлен дорожный инцидент между российскими и американскими военнослужащими. Видеозаписью поделился один из пользователей социальной сети Twitter.

«Автомобиль армии США толкает военный автомобиль России с дороги в Сирии», — подписал ролик очевидец происшествия.

На кадрах, заснятых близ города Камышлы на севере Сирии, видно, как российский боевой автомобиль обгоняет американскую колонну справа по обочине. При очередном маневре российскому армейскому вседорожнику начинает мешать и сталкивать с дороги бронемашина MaxxPro MRAP вооруженных сил США. При этом инциденте чудом не пострадал человек, двигавшийся вдоль трассы. После дорожного конфликта «Тигр» был вынужден остановиться на обочине дороги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военные самолеты США десять часов вели разведку у черноморских границ РФ.