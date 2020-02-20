Ребенок на миллион! Рыжий из «Иванушек» готов судиться с матерью «своего» лже-сына

Бывший тур-менеджер группы «Иванушки International» заявила — Андрей Григорьев-Апполонов является отцом ее ребенка! Как на это отреагировал сам певец? Действительно ли он теперь многодетный папа? Всю правду узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

В конце 90-х «Иванушки International» гремели на всю страну! Миллионы поклонниц, готовых на все следовали за группой буквально по пятам. Долгие гастроли, вечеринки, молодость и ветер в голове — атмосфера так и способствовала любовным приключениям.

«Мы тоже были бабники. Для чего становятся музыкантами, осваивают какие-то инструменты музыкальные, осваивают голос? Чтобы нравиться девочкам!» — говорит певец Андрей Григорьев-Апполонов

Естественно, у участников супер-популярного бойз-бэнда случались романы. Недавно бывший тур-менеджер группы Олеся Сазыкина раскрыла секрет, который хранила долгие годы. Программе Пятого канала «Светская хроника» девушка сообщила — отцом ее сына Германа является тот самый Рыжий из Иванушек.

«Он сначала был очень белобрысенький и из белобрысенького перешел в пшенично-рыжий. Это сейчас он темнеть стал, как Андрюха», — говорит про своего сына Олеся Сазыкина.

Олеся рассказала: у них с Андреем были отношения, которые длились много лет.

«В 90-х годах, ну я уж не говорю, что я модель или я, там, страшная, мы нашли общий характер, мы нашли изюминку, то, что нам близко по духу… Да одуванчиком он был, прям фу, прям вот так вот и сдуть. Рыжее солнце. Рыжее, рыжее, рыжее солнце», — вспоминает бывший тур-менеджер «Иванушек».

Она призналась: все это время Андрей просил держать их роман в тайне. Но теперь, когда любимый развелся, она решила: пришло время нарушить молчание.

«Я не требую, чтобы он платил алименты или еще что-то. Я не думала, что будет такой резонанс. Потому что это такая женская история», — говорит Олеся.

Артист такой новостью был явно огорошен. Он только вернулся из Таиланда, где наслаждался морем и солнцем. И никак не ожидал, что по приезду в Москву его будет ждать сюрприз в виде нового наследника.

Андрей утверждает: никакую Олесю Сазыкину не знает. И вообще, она не тур-менеджер, а рядовая поклонница.

«Вы что прикалываетесь? Чтобы я куда-то приходил и рассказывал про фанатку из 98 года, которая жила у меня в подъезде и была в черном списке людей, которых не пускали на концерты?» — недоумевает певец.

Но как тогда объяснить многочисленные совместные фотографии? У Олеси есть фото разных лет. Неужели певец действительно не помнит девушку?

«Мы любим девчонок, и поэтому мы этим пользовались. В хорошем смысле слова. Мне девчонки пирожки готовили, у меня девчонки убирались в квартире, каждый день приходили, когда я снимал хату в конце 90-х», — рассказывает Григорьев-Апполонов.

Он выходит в свет с эффектными блондинками. Сазыкина убеждена: Рыжий стыдится ее отнюдь не модельной внешности! И именно поэтому не хочет признавать их роман публично.

«Почему-то мужчины из 90-х, у них осталось что вот у меня модель должны быть. Сейчас все поменялось. Ты можешь быть красивым, а пустым человеком. А может быть обычным и не пустым», — сетует Сазыкина.

ДНК-экспертиза показала — мальчик не сын Рыжего.

«Тест ДНК был сделан в абсолютно стерильных условиях, в присутствии свидетелей. Он сдал слюну, и у предполагаемого ребенка была взята слюна. Вероятность отцовства — ноль! Мы в этом были уверены», — рассказывает адвокат Григорьева-Апполонова Алекс Бенхин.

Олеся не намерена сдаваться. Планирует провести повторную экспертизу. Но она призналась, что до сих пор любит Рыжего:

«Любовь зла, полюбишь и… как у нас говорят».

Даже если у них вдруг состоится свидание, то оно пройдет в атмосфере далекой от романтики. Певец намерен обратиться в суд.

«Мы составили иск на миллион рублей. О защите чести, достоинства и деловой репутации», — рассказал Алекс Бенхин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-жена рыжего из «Иванушек International» впервые показала фото сына.