За экологию — против автомобилистов: владельцев старых авто не будут пускать в центр больших городов
Средний возраст автомобилей в России 13,5 лет.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Российские автовладельцы обеспокоены новой инициативой Госдумы — всем старым машинам присвоить экологический класс. Без соответствующей отметки въезд в центр крупных городов будет запрещен.
Введение зеленых стандартов — мера необходимая — выхлопные газы- главный источник загрязнения воздуха.
Но если запрет вступит в силу, что делать тем, автовладельцам, кто в центре города живет и имеет не новую машину.
Подробности в видеосюжете Андрея Захарова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России запретят ездить на новых машинах без номеров.
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