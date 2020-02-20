Российские автовладельцы обеспокоены новой инициативой Госдумы — всем старым машинам присвоить экологический класс. Без соответствующей отметки въезд в центр крупных городов будет запрещен.

Введение зеленых стандартов — мера необходимая — выхлопные газы- главный источник загрязнения воздуха.

Но если запрет вступит в силу, что делать тем, автовладельцам, кто в центре города живет и имеет не новую машину.

Подробности в видеосюжете Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России запретят ездить на новых машинах без номеров.