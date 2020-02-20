Пластический хирург отговорил Ксению Собчак от омоложения лица
По мнению Сергея Блохина, как минимум десять лет ведущей нет необходимости проводить пластические операции.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Известную российскую ведущую Ксению Собчак на днях заметили в клинике пластической хирургии на приеме у Сергея Блохина. Увидев, что светская львица обратилась к специалисту, поклонники предположили, что она недовольна своей внешностью и хочет себе что-то изменить. Учитывая сферу профессиональных интересов врача, некоторые решили, что знаменитость планирует увеличить грудь.
Чтобы прояснить ситуацию, Starhit обратился за комментарием к Блохину. В интервью изданию хирург рассказал, что звезду интересовали процедуры по омоложению лица, однако он отговорил Собчак от операции, поскольку не видит в этом необходимости.
«Назвать конкретную пластическую операцию я не вправе. Но одно могу сказать: Ксения хотела осуществить пластику, связанную с омоложением лица. От чего я ее решительно отговорил как минимум на ближайшие 10 лет. Какая пластическая хирургия? Ей ничего этого не нужно на сегодняшний день», — подчеркнул медик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксению Собчак заметили на консультации у специалиста по увеличению груди.
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