Пластический хирург отговорил Ксению Собчак от омоложения лица

Известную российскую ведущую Ксению Собчак на днях заметили в клинике пластической хирургии на приеме у Сергея Блохина. Увидев, что светская львица обратилась к специалисту, поклонники предположили, что она недовольна своей внешностью и хочет себе что-то изменить. Учитывая сферу профессиональных интересов врача, некоторые решили, что знаменитость планирует увеличить грудь.

Чтобы прояснить ситуацию, Starhit обратился за комментарием к Блохину. В интервью изданию хирург рассказал, что звезду интересовали процедуры по омоложению лица, однако он отговорил Собчак от операции, поскольку не видит в этом необходимости.

«Назвать конкретную пластическую операцию я не вправе. Но одно могу сказать: Ксения хотела осуществить пластику, связанную с омоложением лица. От чего я ее решительно отговорил как минимум на ближайшие 10 лет. Какая пластическая хирургия? Ей ничего этого не нужно на сегодняшний день», — подчеркнул медик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксению Собчак заметили на консультации у специалиста по увеличению груди.