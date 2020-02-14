Певица Светлана Лобода поразила поклонников слишком раскрепощенным поведением на сцене Big Love Show 2020, сообщает Starhit.ru. Во время исполнения недавно выпущенной композиции «Новый Рим» артистка поднимала ноги выше головы и едва не падала со сцены. Пользователи сети, споря, что же это было — особая постановка танца или побочное действие алкоголя, не стеснялись в выражениях.

«Девушка, я думал вас током бьет, а вы, оказывается, танцуете»,

«Санитаров сюда!»

«Мать, да ты пьяна, иди домой!», — писали они в комментариях под видео с выступления звезды.

Кто-то даже сравнил Лободу с Димой Биланом, провалившим концерт в Самаре из-за перебора с алкоголем. Сама певица говорить о произошедшем не желает.

37-летняя Светлана Лобода не раз признавалась: она забыла, что такое отпуск. Ради карьеры артистке приходится жертвовать не только отдыхом, но и собственным здоровьем. Недавно она пожаловалась подписчикам в Instagram на кровавые мозоли на ногах.

Ранее 5-tv.ru показал фото Светланы Лободы в новом образе школьницы.