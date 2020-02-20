ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые сводят мужчин с ума

Астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых искуснее других сводят мужчин с ума, передает Wday.ru. Сильный пол не в силах устоять перед этими дамами благодаря их природным качествам.

Весы

Женщина-Весы способна завлечь любого своим очарованием и таинственностью. Она способна часто менять образы для избранника, внимательно слушать и поддерживать остроумную беседу. Легкий нрав, оптимизм и неиссякаемая энергия делает ее всеобщей любимицей.

Представительницу этого знака отличает тонкая душевная организация, врожденная тактичность и любовь ко всему прекрасному. Эта дама очень женственна и искусна в любви, поскольку ей покровительствует сама Венера.

Водолей

Рожденная под этим знаком прелестница способна добиваться успехов во всем, и в том числе в любви. Для нее важны удовлетворенные амбиции. Она способна учиться на ошибках, что всякий раз приближает к цели. Женщина-Водолей легка на подъем и внимательна к другим, но притом упряма. Разуверить ее в чем-либо — задача не из легких.

В отношениях эта дама не торопит события. Первое и часто второе свидание в ее случае не завершается интимной близостью. Но мужчин это не отталкивает. Предвкушение завлекательно, особенно когда возлюбленная столь чувственна. Если же влюбилась сама «водолейка», она раскроет перед мужчиной душу нараспашку из-за своей открытости и честности.

Дева

Как и Весы, женщина-Дева весьма энергична, и как Водолей, сдержанна и целеустремленна. Она отлично управляет собственными чувствами и держится с достоинством. Эта представительница прекрасного пола обладает отменной интуицией, но чаще полагается на интеллект. Она превосходный аналитик и любит считать наперед, в том числе в отношениях. Но отбрасывает логику, если влюбится.

Дева стремится к самосовершенствованию, отчего подвержена влиянию критики со стороны. Отличается добротой, терпеливостью и щедростью. Она отличная жена, мать и хозяйка. Эта дама способна сохранять красоту до старости.

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