Момент падения вертолета блогера-«оружейного барона» попал на видео
Андрей Шелестов совершил жесткую посадку после того, как задел провода ЛЭП на взлете.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: 5-tv.ru
Блогер-«оружейный барон» Андрей Шелестов совершил жесткую посадку после того, как вертолет под его управлением задел провода линии электропередачи. 5-tv.ru публикует видео с моментом падения.
На кадрах видно, как вертолет взлетает с поля рядом с жилыми частными домами. Когда он поднялся в воздух буквально на несколько метров раздался звук, характерный для удара лопастей по проводам. Вскоре после этого пилот потерял управление, и машина устремилась вниз.
Как сообщал 5-tv.ru, жесткая посадка произошла в районе населенного пункта Веслево Ярославской области. В вертолете Robinson находился только один человек. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Пилотом оказался блогер Андрей Шелестов, которому и принадлежало воздушное судно. На его страницу в Instagram подписаны около 200 тысяч человек. Подписчикам 46-летний мужчина рассказывает, в том числе, о пилотировании.
Нашли ошибку?