Момент падения вертолета блогера-«оружейного барона» попал на видео

Блогер-«оружейный барон» Андрей Шелестов совершил жесткую посадку после того, как вертолет под его управлением задел провода линии электропередачи. 5-tv.ru публикует видео с моментом падения.

На кадрах видно, как вертолет взлетает с поля рядом с жилыми частными домами. Когда он поднялся в воздух буквально на несколько метров раздался звук, характерный для удара лопастей по проводам. Вскоре после этого пилот потерял управление, и машина устремилась вниз.

Как сообщал 5-tv.ru, жесткая посадка произошла в районе населенного пункта Веслево Ярославской области. В вертолете Robinson находился только один человек. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Пилотом оказался блогер Андрей Шелестов, которому и принадлежало воздушное судно. На его страницу в Instagram подписаны около 200 тысяч человек. Подписчикам 46-летний мужчина рассказывает, в том числе, о пилотировании.