Причиной жесткой посадки вертолета, которым управлял блогер, могла стать его ошибка
Находившийся за штурвалом вертолета Андрей Шелестов готовится самостоятельно уехать из больницы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Блогер и бизнесмен Андрей Шелестов, совершивший жесткую посадку вертолета рядом с поселком Веслево в Ярославской области, рассказал правоохранителям об инциденте. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
После приземления мужчину доставили в Переславскую центральную районную больницу. Здесь ему оказали все необходимую медицинскую помощь. Вскоре в клинику приехали правоохранители, чтобы опросить мужчину.
«Основная причина падения вертолета — ошибка пилотирования при взлете. Погодные условия никак не влияли на авиаинцидент», — сообщил источник.
Он добавил, что Андрей Шелестов сейчас готовится самостоятельно покинуть больницу.
Как сообщал 5-tv.ru, Андрей Шелестов совершил жесткую посадку вертолета Robinson. На страницу 46-летнего мужчины в Instagram подписаны около 200 тысяч человек. Подписчикам он рассказывает о своей работе и некоторых хобби. В частности, пилотировании вертолета.
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