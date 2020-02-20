Причиной жесткой посадки вертолета, которым управлял блогер, могла стать его ошибка

Блогер и бизнесмен Андрей Шелестов, совершивший жесткую посадку вертолета рядом с поселком Веслево в Ярославской области, рассказал правоохранителям об инциденте. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

После приземления мужчину доставили в Переславскую центральную районную больницу. Здесь ему оказали все необходимую медицинскую помощь. Вскоре в клинику приехали правоохранители, чтобы опросить мужчину.

«Основная причина падения вертолета — ошибка пилотирования при взлете. Погодные условия никак не влияли на авиаинцидент», — сообщил источник.

Он добавил, что Андрей Шелестов сейчас готовится самостоятельно покинуть больницу.

Как сообщал 5-tv.ru, Андрей Шелестов совершил жесткую посадку вертолета Robinson. На страницу 46-летнего мужчины в Instagram подписаны около 200 тысяч человек. Подписчикам он рассказывает о своей работе и некоторых хобби. В частности, пилотировании вертолета.