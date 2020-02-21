«Сильно волнуюсь!» — Венцеслав Венгржановский женится
38-летняя звезда «Дома-2» решился на второй брак.
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Фото, видео: ВКонтакте / Венцеслав Венгржановский; Instagram @russkiy_kesha
Венцеслав Венгржановский и его возлюбленная Дарья подали заявление в московский ЗАГС. Бракосочетание назначено на 20 марта. Об этом сообщает Starhit.
38-летний звезда скандального телепроекта «Дом-2» сделал предложение любимой, романтично встав на колено и преподнеся ей дорогое кольцо. Ювелирное украшение обошлось знаменитости в 67 тысяч рублей. Изделие выполнено из белого золота и украшено изящным камнем.
«Я безмерно рад предстоящему событию в моей жизни и верю, что Даша — это та девушка, которая сделает меня еще более счастливым», — заявил шоумен.
Влюбленная пара уже составила список гостей, которые приглашены на свадьбу. Среди них будет много участников телестройки, с которыми жених остался в хороших отношениях. Избранница Венцеслава Венгржановского очень переживает из-за предстоящего бракосочетания.
«Очень сильно волнуюсь, но, конечно, это радостно. Думаю, что каждая девушка перед таким важным шагом в своей жизни испытывает нечто подобное», — поделилась она.
Для Венцеслава Венгржановского свадьба с Дарьей станет уже второй по счету. Впервые шоумен женился на «коллеге» по проекту «Дом-2» Екатерине Токаревой. Пара рассталась из-за постоянных стычек и ссор.
Отношения Дарьи и Венцеслава Венгржановского также не всегда были идеальными. Однажды девушка призналась, что из-за непостоянства партнера она всегда чувствует себя «как на пороховой бочке».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как девушка Венцеслава Венгржановского объяснила, почему у них до сих пор нет ребенка.
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