Уголовное дело возбудили после попадания иглы в горло подростка в стоматологической клинике

Лечение у стоматолога едва не закончилось трагедией для 12-летнего пациента из Ленинградской области. Врач уронила в горло ребенку трехсантиметровую иглу. Вместо того, чтобы бить тревогу, она приняла странное решение — инструмент мальчику лучше проглотить. Последствия едва не стали роковыми.

Уже после приема у дантиста, подросток почувствовал себя плохо, его едва успели спасти. Делом уже заинтересовался следственный комитет.

В стоматологическую клинику, где лечат, а порой и калечат пациентов отправился Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ростовские медики из-за врачебной ошибки ампутировали ребенку руку после перелома.