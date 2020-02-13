Филипп Киркоров рассказал о нательном деревянном крестике, который он никогда не снимает
Артист не скрывает: вот уже несколько лет он не может думать ни о чем, кроме детей и их будущем. Это наводит его на сложные философские мысли.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru
Филиппа Киркорова потянуло на философию! О чем думы короля российской эстрады? Какие у него мечты и что за страхи его терзают? И почему скромный нательный крестик ему дороже любых драгоценных камней? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
Филипп Киркоров — человек-праздник. Перья, стразы, яркие костюмы и украшения — вот что обычно представляют поклонники, когда слышат имя любимого артиста.
Но в последнее время король отечественной эстрады все больше склонен к меланхолии. Стал рассуждать о серьезных социальных проблемах.
«Какие беды в школах, какие проблемы. Наркотики, преступность. Ну вот это все меня беспокоит очень», — признается артист.
И в свои 52 года уже задумался о вечном…
«Жизнь, она так быстротечна и скоротечна, что если я еще буду тратить время на то, чтобы о чем-то жалеть, она так быстро пробежит, промчится, не успею даже подумать».
Киркоров даже определил судьбу своего роскошного гардероба!
«Дети откроют музей. Я помру, музей будет красивый. Будет, на что хоть полюбоваться», — признается певец программе «Светская хроника».
Народный артист размышляет о духовной жизни и признается: скромный нательный крестик, который он никогда не снимает, ему дороже всех роскошных дизайнерских вещей и ювелирных украшений.
«У меня с собой всегда крестик деревянный. Мне подарил батюшка один. Очень серьезный батюшка. Несколько лет назад. И я реально ощущаю его силу и защиту».
Но что случилось с народным артистом? Почему жизнерадостного Киркорова вдруг накрыла тоска? Может, это зимняя хандра?
Певец признается: это отцовство его так сильно поменяло! С рождением детей в жизнь звезды пришло не только счастье, но и тревога за судьбу наследников.
«У меня подрастают малые дети, которые вступают в большую жизнь. Я бы хотел их максимально оградить от всех этих трагедий нашего времени».
Филипп поделился: уже много лет на все праздники он загадывает одно-единственное желание.
«Чтобы Бог дал здоровья мне и моим близким. Чтобы дети мои выросли хорошими, добрыми людьми. И чтобы я это все увидел. И желательно увидел внуков. Но это так, задача максимум. Я, конечно, понимаю, что вряд ли».
И только на сцене король эстрады, хоть и на время, но забывает о своих волнениях и переживаниях.
«Профессия такая — людей радовать, себя радовать. Улыбаться почаще. Радоваться жизни и немножечко сходить с ума!»
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