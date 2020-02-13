Филипп Киркоров рассказал о нательном деревянном крестике, который он никогда не снимает

Филиппа Киркорова потянуло на философию! О чем думы короля российской эстрады? Какие у него мечты и что за страхи его терзают? И почему скромный нательный крестик ему дороже любых драгоценных камней? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров — человек-праздник. Перья, стразы, яркие костюмы и украшения — вот что обычно представляют поклонники, когда слышат имя любимого артиста.

Но в последнее время король отечественной эстрады все больше склонен к меланхолии. Стал рассуждать о серьезных социальных проблемах.

«Какие беды в школах, какие проблемы. Наркотики, преступность. Ну вот это все меня беспокоит очень», — признается артист.

И в свои 52 года уже задумался о вечном…

«Жизнь, она так быстротечна и скоротечна, что если я еще буду тратить время на то, чтобы о чем-то жалеть, она так быстро пробежит, промчится, не успею даже подумать».

Киркоров даже определил судьбу своего роскошного гардероба!

«Дети откроют музей. Я помру, музей будет красивый. Будет, на что хоть полюбоваться», — признается певец программе «Светская хроника».

Народный артист размышляет о духовной жизни и признается: скромный нательный крестик, который он никогда не снимает, ему дороже всех роскошных дизайнерских вещей и ювелирных украшений.

«У меня с собой всегда крестик деревянный. Мне подарил батюшка один. Очень серьезный батюшка. Несколько лет назад. И я реально ощущаю его силу и защиту».

Но что случилось с народным артистом? Почему жизнерадостного Киркорова вдруг накрыла тоска? Может, это зимняя хандра?

Певец признается: это отцовство его так сильно поменяло! С рождением детей в жизнь звезды пришло не только счастье, но и тревога за судьбу наследников.

«У меня подрастают малые дети, которые вступают в большую жизнь. Я бы хотел их максимально оградить от всех этих трагедий нашего времени».

Филипп поделился: уже много лет на все праздники он загадывает одно-единственное желание.

«Чтобы Бог дал здоровья мне и моим близким. Чтобы дети мои выросли хорошими, добрыми людьми. И чтобы я это все увидел. И желательно увидел внуков. Но это так, задача максимум. Я, конечно, понимаю, что вряд ли».

И только на сцене король эстрады, хоть и на время, но забывает о своих волнениях и переживаниях.

«Профессия такая — людей радовать, себя радовать. Улыбаться почаще. Радоваться жизни и немножечко сходить с ума!»

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