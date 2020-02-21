Медведь обхватил Макееву лапами и с удовольствием позировал на камеру — фото
На своей странице в Instagram актриса опубликовала кадры с «экстремальной» фотосессии в компании дикого зверя.
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Фото, видео: Instagram @makeevan
Актриса Анастасия Макеева устроила необычную фотосессию. Звезда российского кино примерила классический образ русской красавицы и отправилась в снежный лес, где снималась вместе с бурым медведем. Образ знаменитости получился просто фантастическим. Яркий платок с национальным узором, разноцветная юбка в пол, изящные кружева, эффектный макияж — каждая деталь была продумана до мелочей.
Однако своеобразной «изюминкой» фотосессии все-таки стал дикий зверь. Судя по кадрам, которые Макеева опубликовала в Instagram, медведь также великолепно позировал перед камерой, обхватывал лапами артистку, поворачивался к фотографу с разных сторон и даже пытался изобразить что-то очень похожее на танец.
Поклонники Анастасии были в восторге и не сдерживали эмоций. Впрочем, некоторые решили, что звезда выбрала слишком экстремальное развлечение для себя и посоветовали быть осторожнее.
«Укротительница зверей!»
«Какая экстремалка!»
«Мамочки страшновато…но любопытно! Красота, как она есть!»
«Фото красивые. Но ради чего так рисовать своим здоровьем!»
«Женское безрассудство!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасии Макеевой провели медицинскую процедуру в гримерке.
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