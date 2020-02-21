Умер актер из фильма «Особенности национальной бани» Тонский

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Карина Бернтгольц
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Звезду обнаружили мертвым в его квартире.

Фото: Кадр из кинофильма "Триста лет спустя" (1994)

Российский актер Николай Тонский ушел из жизни. На момент смерти ему было 52 года. Как стало известно 5-tv.ru, звезду обнаружили мертвым в его квартире. По предварительным данным, он несколько лет назад попал в аварию и после этого так и не смог восстановиться.

О дате и месте прощания пока ничего не сообщается.

Николай Тонский снимался в таких кинокартинах 90-х годов как «Особенности русской бани», «Шоу-бой», «Триста лет спустя».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советский и грузинский актер и режиссер Георгий Шенгелая ушел из жизни. Он работал над такими кинокартинами как «Алавердоба», «Мелодии Верийского квартала», «Все хотят любви», «Пиросмания» и другие.

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