Режиссер фильма «Алавердоба» Георгий Шенгелая умер в Грузии

Советский и грузинский актер и режиссер Георгий Шенгелая ушел из жизни. Как отмечает грузинский телеканал «Имеди», кинодеятелю было 82 года. Дата и место прощания пока не известны.

Георгий Шенгелая был актером киностудии «Грузия фильм», а впоследствии стал знаменитым режиссером. Он работал над такими кинокартинами как «Алавердоба», «Мелодии Верийского квартала», «Все хотят любви», «Пиросмани», «Хареба и Гогиа» и другие.

В 1974 году получил приз «Золотой Хьюго» международного кинофестиваля в Чикаго за фильм «Пиросмани», а в 1986 — серебряного медведя за лучшую режиссуру 36-го Берлинского кинофестиваля за ленту «Путешествие молодого композитора».

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