Семь учениц омской школы попали в больницу из-за отравления

Семь учениц омской школы № 90 оказались в больнице из-за отравления неизвестным веществом. Как стало известно 5-tv.ru, девочки почувствовали себя плохо днем 21 февраля во время занятий.

На место происшествия были направлены четыре машины скорой помощи. Школьниц в срочном порядке доставили в токсикологическое отделение больницы. После промывания желудка состояние пациенток стало улучшаться. Одну из них родители уже забрали домой.

По предварительным данным, медики склонны считать, что школьницы могли употребить некое вещество. В произошедшем будут разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних. Свою проверку проведет и департамент образования Омска.