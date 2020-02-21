Семь учениц омской школы попали в больницу из-за отравления
Девочки почувствовали себя плохо днем 21 февраля во время занятий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Семь учениц омской школы № 90 оказались в больнице из-за отравления неизвестным веществом. Как стало известно 5-tv.ru, девочки почувствовали себя плохо днем 21 февраля во время занятий.
На место происшествия были направлены четыре машины скорой помощи. Школьниц в срочном порядке доставили в токсикологическое отделение больницы. После промывания желудка состояние пациенток стало улучшаться. Одну из них родители уже забрали домой.
По предварительным данным, медики склонны считать, что школьницы могли употребить некое вещество. В произошедшем будут разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних. Свою проверку проведет и департамент образования Омска.
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