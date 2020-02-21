В Пензе отец задушил требующего денег на выпивку сына-алкоголика

Житель Пензы задушил сына-алкоголика, требующего деньги на выпивку. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась в квартире одного из домов по улице Фурманова.

43-летний мужчина учинил скандал родителям из-за денег на покупку горячительного. Пожилые люди отказались спонсировать возлияния отпрыска. Узнав о безрадостном для себя решении, пензяк стал оскорблять мать и отца, а также угрожать им. В определенный момент глава семьи повалил сына на пол и сдавил его шею руками.

В настоящее время идет расследование инцидента. Отец алкоголика помещен под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».