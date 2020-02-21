Петербурженка заявила в полицию о пропаже мужа, который ушел 30 лет назад

Жительница Петербурга обратилась с заявлением в правоохранительные органы с просьбой разыскать мужа, который ушел от нее 30 лет назад.

Как стало известно 5-tv.ru, 57-летняя женщина рассказала стражам порядка, что не видела благоверного с июня 1990 года. Причина, по которой жительница Северной столицы внезапно вспомнила о наличии супруга, достаточно банальна — регистрационные действия с квартирой.