Петербурженка заявила в полицию о пропаже мужа, который ушел 30 лет назад

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Василий Заика
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Женщина указала в заявлении, что не видела благоверного с июня 1990 года.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Жительница Петербурга обратилась с заявлением в правоохранительные органы с просьбой разыскать мужа, который ушел от нее 30 лет назад.

Как стало известно 5-tv.ru, 57-летняя женщина рассказала стражам порядка, что не видела благоверного с июня 1990 года. Причина, по которой жительница Северной столицы внезапно вспомнила о наличии супруга, достаточно банальна — регистрационные действия с квартирой.

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