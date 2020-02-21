Ученые назвали новый вид улиток в честь Греты Тунберг
Редкий вид животных был обнаружен в тропических лесах Борнео, он находится под угрозой исчезновения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Digfoto
Международная группа ученых обнаружила новый вид улиток из семейства циклофорид в тропических лесах в Брунее. Моллюскам дали название в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг — Craspedotropis gretathunbergae.
Как сообщает Biodiversity Data Journal, особи находятся под угрозой исчезновения, поскольку обладают чувствительностью к засухе и высокой температуре. Их количество на данный момент исчисляется сотнями организмов.
Комментируя находку исследователей, ученый Джонатан Лим объяснил, почему новый вид улитки был назван в честь Греты Тунберг.
«Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, мы признаем, что ее поколение будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали. Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь», — цитирует его издание EurekAlert.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака.
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