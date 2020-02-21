Ученые назвали новый вид улиток в честь Греты Тунберг

Международная группа ученых обнаружила новый вид улиток из семейства циклофорид в тропических лесах в Брунее. Моллюскам дали название в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг — Craspedotropis gretathunbergae.

Как сообщает Biodiversity Data Journal, особи находятся под угрозой исчезновения, поскольку обладают чувствительностью к засухе и высокой температуре. Их количество на данный момент исчисляется сотнями организмов.

Комментируя находку исследователей, ученый Джонатан Лим объяснил, почему новый вид улитки был назван в честь Греты Тунберг.

«Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, мы признаем, что ее поколение будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали. Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь», — цитирует его издание EurekAlert.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака.