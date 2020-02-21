Экс-министр обороны Украины Гриценко заочно осужден на шесть лет

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко признан виновным в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ с использованием средств массовой информации. Приговор вынесен судом досрочно в соответствии со второй частью 205.2 статьи УК РФ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Как уточняет РИА Новости, чиновника приговорили к шести годам колонии.

Следствием установлено, что 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь на территории Незалежной, выступал в СМИ с призывами к террористической деятельности на территории РФ путем подрыва поездов в приграничных с Украиной регионах, а также машин в Москве и Таганроге. Причастность Гриценко к преступлению подтверждена доказательствами, собранными в ходе расследования.

«Гриценко был объявлен в международный розыск и 19 апреля заочно арестован. В настоящее время он продолжает скрываться на территории Украины», — сообщила руководитель отдела взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение командиру бригады Вооруженных сил Украины Дмитрию Кащенко в рамках уголовного дела об обстреле в декабре 2019 года кладбища в Донбассе.