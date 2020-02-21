«Новосибирский Дом ветеранов» проверят после слухов об издевательствах

Росздравнадзор и прокуратура проводят проверку после появления информации о жестоком обращении с постояльцами «Новосибирского Дома ветеранов». Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в данном учреждении издеваются над пожилыми людьми, многие из которых не в состоянии за собой ухаживать. Сообщалось, что пенсионеров плохо кормили, привязывали к кроватям и отбирали у них их пособия по инвалидности.

В частности, портал «Тайга инфо» сообщал, что в 2018 году один из пациентов выпал из окна, в прошлом году женщину принудительно отправили в психоневрологический интернат.

Кроме того, рассказавшую о происходящем в Доме ветеранов волонтера уволили.

По результатам проверки качества медицинской помощи, а также появившейся информации об издевательствах будут приняты меры.

На сайте «Новосибирского дома ветеранов» указано, что он был создан в 1966 году и рассчитан на 430 человек. Учреждение принимает мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, а также инвалидов первой и второй групп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростовской области 95-летнему ветерану не дают сертификат на жилье.