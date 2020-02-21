Стеша Маликова умилила поклонников фото с младшим братом
Девушка показала, как держит двухлетнего Марка на руках, заботливо завернув его в плед.
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Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Стефания Маликова, дочь известного певца Дмитрия Маликова, выложила в Instagram очаровательные фотографии с младшим братом Марком. На них она держит двухлетнего малыша на руках, завернутого в плед тигровой расцветки.
«Мой ласковый и нежный тигреныш», — написала Стефания.
Подписчики девушки немедленно отреагировали комплиментами и брату, и сестре.
«Маленький принц»
«Какая чудесная сестренка у такого чудесного братика»
«Какой же сладкий у вас мальчик. Представляю, как весело у вас теперь дома»
«Видно, что очень родной! Похож на родителей!» — восхищались поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Стефания Маликова отметила свое двадцатилетие. Девушка поделилась многочисленными видео с вечеринки в свою честь, на которой предстала в коротком блестящем платье и пиджаке в тон. Поклонники тогда буквально завалили дочку Маликова комплиментами и поздравлениями.
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