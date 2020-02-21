Стеша Маликова умилила поклонников фото с младшим братом

Стефания Маликова, дочь известного певца Дмитрия Маликова, выложила в Instagram очаровательные фотографии с младшим братом Марком. На них она держит двухлетнего малыша на руках, завернутого в плед тигровой расцветки.

«Мой ласковый и нежный тигреныш», — написала Стефания.

Instagram @steshamalikova

Подписчики девушки немедленно отреагировали комплиментами и брату, и сестре.

«Маленький принц»

«Какая чудесная сестренка у такого чудесного братика»

«Какой же сладкий у вас мальчик. Представляю, как весело у вас теперь дома»

«Видно, что очень родной! Похож на родителей!» — восхищались поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Стефания Маликова отметила свое двадцатилетие. Девушка поделилась многочисленными видео с вечеринки в свою честь, на которой предстала в коротком блестящем платье и пиджаке в тон. Поклонники тогда буквально завалили дочку Маликова комплиментами и поздравлениями.