«Блистать и блестеть»: дочь Маликова отожгла на своем дне рождения в мини-платье

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Игорь Рязов
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Стефания отпраздновала 20-летие 13 февраля 2020 года.

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Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Стефания Маликова, дочь известно певца Дмитрия Маликова, отпраздновала 13 февраля день рождения. Фотографиями и видео с вечеринки в честь 20-летия она активно делилась на своей странице в Instagram.

«Блистать и блестеть… Когда, если не в 20?» — написала Маликова после праздника.

Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена в коротком серебристом платье с блестками и таком же жакете.

Instagram @steshamalikova

В сторис Стефания разместила множество видео с самой вечеринки. На них она зажигательно танцевала и задувала свечи на торте.

«С днем рождения, любимая»;

«С твоим днем»;

«Будь самой счастливой», — желали имениннице гости, которые и снимали выложенные ею ролики.

Как сообщал 5-tv.ru не забыла Стефания Маликова в день рождения и о своих родителях. Она посвятила им трогательный пост, поблагодарив за любовь и заботу.

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