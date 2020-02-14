«Блистать и блестеть»: дочь Маликова отожгла на своем дне рождения в мини-платье
Стефания отпраздновала 20-летие 13 февраля 2020 года.
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Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Стефания Маликова, дочь известно певца Дмитрия Маликова, отпраздновала 13 февраля день рождения. Фотографиями и видео с вечеринки в честь 20-летия она активно делилась на своей странице в Instagram.
«Блистать и блестеть… Когда, если не в 20?» — написала Маликова после праздника.
Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена в коротком серебристом платье с блестками и таком же жакете.
В сторис Стефания разместила множество видео с самой вечеринки. На них она зажигательно танцевала и задувала свечи на торте.
«С днем рождения, любимая»;
«С твоим днем»;
«Будь самой счастливой», — желали имениннице гости, которые и снимали выложенные ею ролики.
Как сообщал 5-tv.ru не забыла Стефания Маликова в день рождения и о своих родителях. Она посвятила им трогательный пост, поблагодарив за любовь и заботу.
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