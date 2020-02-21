«Ч/б или цвет?» Лорак озадачила фанатов фото в облегающем платье
Дива снялась в обтягивающем наряде с экстравагантными цепями вместо бретелей.
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Фото, видео: Instagram @anilorak
Певица Ани Лорак представила на суд фанатов два одинаковых снимка — в цвете и в черно-белом исполнении. Она выложила фото в Instagram, сопроводив вопросом.
«Мне нравится, когда на фото есть эмоция. Ч/б или цвет?» — обратилась к поклонникам дива.
Мнения подписчиков разделились. Сошлись они в одном — 41-летняя певица выглядит потрясающе, а черное платье в обтяжку на мощных цепях вместо бретелек подчеркивает ее стройную талию.
«Наверное, чб фотография передает больше эмоций и переживаний, чем цветная. А так обе фотографии выглядят отлично»
«Цветное фото просто огонь! Прелесть!»
«Черно-белое очень! Какая красивая дива»
«Эмоциональные, крупные портреты хорошо заходят в ЧБ. А в остальном хочется красок»
«Вы очень задумчивы», — писали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак поделилась секретами красоты. Она удивила подписчиков тем, что пользуется не только современными косметическими средствами, но и рецептами бабушки, которые не хуже дорогостоящих масок и кремов помогают ухаживать за кожей лица.
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