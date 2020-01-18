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  4. Ани Лорак поделилась бабушкиным секретом по уходу за кожей лица

Ани Лорак поделилась бабушкиным секретом по уходу за кожей лица

, 0:16 | Сергей Зеленский Видео 54

В советах 41-летней певицы нет ничего невозможного.

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Фото, видео: Instagram @anilorak

Певица Ани Лорак рассказала о своем ежедневном уходе за лицом, в котором она сочетает как косметические средства, так и бабушкины советы.

Артистка считает, что необязательно нужно покупать дорогую косметику, главное — ухаживать за лицом регулярно, удалять макияж перед сном, самостоятельно делать массаж. Также 41 летняя Лорак прибегает к помощи патчей под глаза.

«Именно они позволяют мне за короткое время привести себя в нужный вид», — приводит ее слова Grazia.

Но помимо этих манипуляций, важно высыпаться, иначе усилия будут напрасны, уверена она. Почувствовать прилив бодрости поможет ежеутренний контрастный душ.

41-летняя певица призналась, что также часто прибегает к советам своей мамы и бабушки.

«Меня мама учила, что все, что из фруктов, можно и на лицо. Особенно то, что клеится: клубника, яблоко. Охлажденный лимон или яблоко действительно могут сузить поры на коже лица и дать лифтинг-эффект», — высказалась исполнительница.

Лорак напомнила, как важно следить за своим питанием, минимизировать употребление в пищу соли, пить много воды небольшими глотками в течение дня. При этом артистка призналась, что все же иногда балует себя вкусной, но вредной едой — например, съесть сытный салат на ночь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Ани Лорак заподозрили ее в тайном бракосочетании.

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