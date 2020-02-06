Российский актер Станислав Бондаренко поделился новой романтичной фотографией с женой Аурикой Алехиной. Снимок артист опубликовал в Instagram.
Звезда сериалов разместил фото, сделанное во время отпуска в Таиланде. В кадре актер держится одной рукой за ветку дерева, а вторую протягивает своей возлюбленной. Аурика приняла женственную позу на качели и также тянет руку навстречу Станиславу.
«Дай мне свою руку и забудь про страх», — философски подписал пост артист.
Поклонники восторженно оценили креативную задумку автора снимка. Фанаты пришли в восторг от фигуры супруги Бондаренко и внешности самого актера.
«Красота какая, как Тарзан!»;
«Жена красотка нереальная!»;
«Очень красивая пара»;
«Тарзан и Джейн»;
«Шикарное фото, очень оригинально», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бондаренко опубликовал сексуальное фото со своей супругой.