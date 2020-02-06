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  4. «Как Тарзан!» — Станислав Бондаренко сделал романтичное фото с супругой на пляже

«Как Тарзан!» — Станислав Бондаренко сделал романтичное фото с супругой на пляже

, 10:33 | Мия Субботина 1 310

Киноактер опубликовал снимок на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @st_bond

Российский актер Станислав Бондаренко поделился новой романтичной фотографией с женой Аурикой Алехиной. Снимок артист опубликовал в Instagram.

Звезда сериалов разместил фото, сделанное во время отпуска в Таиланде. В кадре актер держится одной рукой за ветку дерева, а вторую протягивает своей возлюбленной. Аурика приняла женственную позу на качели и также тянет руку навстречу Станиславу.

«Дай мне свою руку и забудь про страх», — философски подписал пост артист.

Instagram @st_bond

Поклонники восторженно оценили креативную задумку автора снимка. Фанаты пришли в восторг от фигуры супруги Бондаренко и внешности самого актера.

«Красота какая, как Тарзан!»;

«Жена красотка нереальная!»;

«Очень красивая пара»;

«Тарзан и Джейн»;

«Шикарное фото, очень оригинально», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бондаренко опубликовал сексуальное фото со своей супругой.

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