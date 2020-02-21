Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Украина не может объявить войну России и ввести военное положение, так как не может противостоять ядерной державе. Такое заявление сделал экс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Мы до сих пор не можем объявить войну ядерному государству», — приводит его слова URA.RU.

Бывший руководитель ведомства также добавил, что не стоит путать начало войны с военным положением. Сам Турчинов предлагал ввести его еще на рубеже 2014–2015 годов. Но, по его словам, этому помешала начавшаяся борьба за власть, и в случае введения военного положения легитимность президентских выборов оказалась бы под вопросом.

Кроме того, в Киеве опасались, что Международный валютный фонд мог бы из-за этого перестать давать транши.

Примечательно, что Турчинов не впервые сетует на причины, по которым Незалежная не объявляет России войну. В сентябре прошлого года он говорил абсолютно то же самое, упомянув ядерный арсенал Москвы.