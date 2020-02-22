Жительница Украины Ксения Дидух дважды «ожила» после клинической смерти. Родственники уже подготовились к похоронам 83-летней женщины, выкопав для нее могилу, пишет «Страна.UA».

Инцидент произошел в Винницкой области. Пенсионерка пролежала без признаков жизни 10 часов. Врачи померили пульс и давление, а также сделали кардиограмму. Все указывало на то, что Дидух скончалась. Родственникам сказали «закрывать зеркала и зажигать свечку».

Родные послушали медиков и начали подготовку к похоронам: заказали отпевание, поминальный обед и наняли рабочих, которые выкопали могилу. Однако бабушка внезапно очнулась. Врачам она сказала, что еще двигается, при общении смеялась и шутила.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ актрисы Светланы Крючковой о том, как она пережила клиническую смерть.