Бабушка дважды «ожила» после клинической смерти — ей уже вырыли могилу
Придя в сознание, 83-летняя украинка начала смеяться и шутить над врачами.
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Фото, видео: YouTube / ТСН
Жительница Украины Ксения Дидух дважды «ожила» после клинической смерти. Родственники уже подготовились к похоронам 83-летней женщины, выкопав для нее могилу, пишет «Страна.UA».
Инцидент произошел в Винницкой области. Пенсионерка пролежала без признаков жизни 10 часов. Врачи померили пульс и давление, а также сделали кардиограмму. Все указывало на то, что Дидух скончалась. Родственникам сказали «закрывать зеркала и зажигать свечку».
Родные послушали медиков и начали подготовку к похоронам: заказали отпевание, поминальный обед и наняли рабочих, которые выкопали могилу. Однако бабушка внезапно очнулась. Врачам она сказала, что еще двигается, при общении смеялась и шутила.
Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ актрисы Светланы Крючковой о том, как она пережила клиническую смерть.
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