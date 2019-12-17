«Мне было там хорошо!» Светлана Крючкова рассказала о клинической смерти

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова рассказала о своих ощущениях в момент клинической смерти. Это случилось 26 января 2006 года во время одной из многочисленных операций, которые ей довелось пережить.

По словам 69-летней актрисы, больше всего она всегда боялась наркоза и просила позвать опытного анестезиолога, но в тот день ей попался совсем молодой доктор — сказали, «он отличник».

«Мальчик что-то неправильно рассчитал, дал наркоз, я перестала дышать. Он встал, развел руки и сказал: „Она не дышит“. И стоит вот так. В этот момент, хочешь верь, хочешь не верь — мимо этой комнаты шел заведующий реанимацией этой больницы. И почему-то его насторожила эта тишина — все остолбенели. Он открыл дверь, понял, что происходит, а он анестезиолог был, и он вернул меня к жизни», — рассказала Крючкова в эфире телеканала «Россия 1».

Актриса призналась Борису Корчевникову, что в момент смерти ничего не видела, но ощутила невероятное счастье, поэтому теперь считает, что не нужно ничего бояться.

«Ничего я там не видела, но у меня было ощущение, что я на материнских руках. Это было такое счастье… Я ощущала любовь со всех сторон и доброжелательность. Понимаете? Никаких завистливых взглядов, никаких гадостей. Мне так было там хорошо!» — сказала Светлана Крючкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что снится людям за несколько дней до смерти. Специалисты из американского центра помощи неизлечимо больным людям в течение десяти лет изучали в хосписах, что видят во сне люди в последние дни жизни, и выявили ряд закономерностей.