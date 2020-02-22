«Столько любви вокруг»: Дочери Джигана и Самойловой нянчатся с братиком
Знаменитость запечатлела на камеру первую прогулку сына.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Семья рэпера Джигана и Оксаны Самойловой продолжает отмечать радостное событие — рождение долгожданного сына. По возвращению домой из родильного дома у новорожденного появились сразу несколько «нянь». Старшие сестры Давида с удовольствием взяли часть хлопот на себя. В сторис на странице Оксаны в Instagram появилось несколько роликов, на которых она запечатлела, как сестры возятся с братом.
Средняя Лея вместе с младшей Майей с радостью подержали на руках новорожденного. Двухлетняя наследница рэпера заявила, что любит братика и будет с ним спать.
«Что ты будешь с ним делать?»;
«Спать с ним», — сказала Майя.
После домашних посиделок девочки вместе с мамой отправились на первую прогулку Давида. Оксана посетовала, что дочери так увлеклись заботой о малыше, что не дают ей покатать коляску.
«Братик для меня самое важное», — заявила пятилетняя наследница музыканта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Домочадцы встретили Самойлову с новорожденным сыном в больнице.
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