«Столько любви вокруг»: Дочери Джигана и Самойловой нянчатся с братиком

Семья рэпера Джигана и Оксаны Самойловой продолжает отмечать радостное событие — рождение долгожданного сына. По возвращению домой из родильного дома у новорожденного появились сразу несколько «нянь». Старшие сестры Давида с удовольствием взяли часть хлопот на себя. В сторис на странице Оксаны в Instagram появилось несколько роликов, на которых она запечатлела, как сестры возятся с братом.

Средняя Лея вместе с младшей Майей с радостью подержали на руках новорожденного. Двухлетняя наследница рэпера заявила, что любит братика и будет с ним спать.

Instagram @samoylovaoxana

«Что ты будешь с ним делать?»;

«Спать с ним», — сказала Майя.

После домашних посиделок девочки вместе с мамой отправились на первую прогулку Давида. Оксана посетовала, что дочери так увлеклись заботой о малыше, что не дают ей покатать коляску.

«Братик для меня самое важное», — заявила пятилетняя наследница музыканта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Домочадцы встретили Самойлову с новорожденным сыном в больнице.