Мужчина прострелил голову супруге в Санкт-Петербурге
Конфликт в семейной паре произошел во время распития алкогольных напитков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Мужчина в порыве ярости выстрелил в голову своей супруги из пневматического ружья. Как стало известно 5-tv.ru, конфликт в паре произошел в одном из домов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Известно, что стрельбе предшествовало распитие алкогольных напитков.
Пуля попала женщине в голову, ее экстренно госпитализировали.
Что заставило мужчину предпринять такие жестокие действия в отношении жены, теперь предстоит выяснить правоохранителям.
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