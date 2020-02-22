Мужчина прострелил голову супруге в Санкт-Петербурге

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Нюра Незванова
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Конфликт в семейной паре произошел во время распития алкогольных напитков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Мужчина в порыве ярости выстрелил в голову своей супруги из пневматического ружья. Как стало известно 5-tv.ru, конфликт в паре произошел в одном из домов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Известно, что стрельбе предшествовало распитие алкогольных напитков.

Пуля попала женщине в голову, ее экстренно госпитализировали.

Что заставило мужчину предпринять такие жестокие действия в отношении жены, теперь предстоит выяснить правоохранителям.

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