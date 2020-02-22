Мужчина прострелил голову супруге в Санкт-Петербурге

Мужчина в порыве ярости выстрелил в голову своей супруги из пневматического ружья. Как стало известно 5-tv.ru, конфликт в паре произошел в одном из домов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Известно, что стрельбе предшествовало распитие алкогольных напитков.

Пуля попала женщине в голову, ее экстренно госпитализировали.

Что заставило мужчину предпринять такие жестокие действия в отношении жены, теперь предстоит выяснить правоохранителям.