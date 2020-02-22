«Будет битва — кто кого срубит»: Лебедев оценил шансы на победу Харитонова и Родригеса
Чемпион мира по версиям WBA и IBF дал прогноз на предстоящий бой россиянина и бразильца, который состоится 23 февраля в Белоруссии.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru
Российский боксер, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал предстоящий бой россиянина Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса. Спортсмены 23 февраля сразятся за титул чемпиона мира в весовой категории свыше 110 килограммов в рамках промоушена WTKF.
По мнению Лебедева, оба боксера — талантливые и, несомненно, будут рассчитывать на победу. Во многом на результат поединка повлияет физическая форма спортсменов, считает чемпион. Сам он будет болеть за россиянина.
«Это будет битва „кто кого срубит“! В этом бою кто-то кого-то срубит, это однозначно. Конечно, мы будем ждать, что Харитон срубит бразильца. Но бразилец будет хотеть того же. Все будет зависеть от того, насколько хорош, в какой форме Сережа», — высказался Лебедев.
Боксер отметил, что у Харитонова довольно сильный удар, поэтому, если он будет хорошо подготовлен, поединок может закончиться в любую минуту
«У него довольно тяжелый удар, мягко говоря, тяжелый. А в таком весе может в любой момент все закончиться. И, соответственно, его противники тоже бьют, как лопатой», — подчеркнул чемпион мира по боксу.
Поединок между Харитоновым и Родригесом пройдет в Белоруссии по нестандартным правилам — в стойке. На то, чтобы одолеть соперника, у боксеров будет три раунда по три минуты. Если противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия. Бой будет транслировать РЕН ТВ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 23 февраля РЕН ТВ также будет транслировать бой российского боксера Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля Матиаса.
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