Российский боксер, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал предстоящий бой россиянина Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса. Спортсмены 23 февраля сразятся за титул чемпиона мира в весовой категории свыше 110 килограммов в рамках промоушена WTKF.

По мнению Лебедева, оба боксера — талантливые и, несомненно, будут рассчитывать на победу. Во многом на результат поединка повлияет физическая форма спортсменов, считает чемпион. Сам он будет болеть за россиянина.

«Это будет битва „кто кого срубит“! В этом бою кто-то кого-то срубит, это однозначно. Конечно, мы будем ждать, что Харитон срубит бразильца. Но бразилец будет хотеть того же. Все будет зависеть от того, насколько хорош, в какой форме Сережа», — высказался Лебедев.

Боксер отметил, что у Харитонова довольно сильный удар, поэтому, если он будет хорошо подготовлен, поединок может закончиться в любую минуту

«У него довольно тяжелый удар, мягко говоря, тяжелый. А в таком весе может в любой момент все закончиться. И, соответственно, его противники тоже бьют, как лопатой», — подчеркнул чемпион мира по боксу.

Поединок между Харитоновым и Родригесом пройдет в Белоруссии по нестандартным правилам — в стойке. На то, чтобы одолеть соперника, у боксеров будет три раунда по три минуты. Если противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия. Бой будет транслировать РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 23 февраля РЕН ТВ также будет транслировать бой российского боксера Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля Матиаса.