«Боксирует довольно жестко»: Шлеменко о Матиасе, с которым сразится Ананян
Боец смешанных единоборств признал, что пуэрториканец — сильный соперник.
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Фото, видео: Instagram @1boxing_com; Вконтакте @id8542517
Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал предстоящий поединок российского боксера Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля Матиаса. Через несколько часов портсмены встретятся на ринге в Лас-Вегасе. Бой будет транслировать телеканал РЕН ТВ утром 23 февраля.
По мнению Шлеменко, Ананяну достался действительно сильный противник, который не раз уже доказывал это в схватке со знаменитыми спортсменами.
«Я видел тот момент трагический, который произошел с Максимом Дадашевым. Судя по тому, как он боксирует, то что я видел — это довольно жестко. У такого бойца всегда есть хорошие шансы на победу», — отметил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ананян и Матас уже прошли процедуру взвешивания.
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