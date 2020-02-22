«Боксирует довольно жестко»: Шлеменко о Матиасе, с которым сразится Ананян

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал предстоящий поединок российского боксера Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля Матиаса. Через несколько часов портсмены встретятся на ринге в Лас-Вегасе. Бой будет транслировать телеканал РЕН ТВ утром 23 февраля.

По мнению Шлеменко, Ананяну достался действительно сильный противник, который не раз уже доказывал это в схватке со знаменитыми спортсменами.

«Я видел тот момент трагический, который произошел с Максимом Дадашевым. Судя по тому, как он боксирует, то что я видел — это довольно жестко. У такого бойца всегда есть хорошие шансы на победу», — отметил он.

Субриэль Матиас — последний противник российского спортсмена Максима Дадашева. В 2019 году боксер скончался после боя с пуэрториканцем. Дадашева госпитализировали в больницу Принца Джорджа в США, где нейрохирурги диагностировали тяжелый отек мозга. Боксер был прооперирован, ему провели трепанацию черепа. Однако спасти его не удалось.

Петрос Ананян — российский боксер армянского происхождения, мастер спорта России, чемпион мира по версии IBF International (2017).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ананян и Матас уже прошли процедуру взвешивания.