Мать троих детей из Мытищ бросилась в ледяную воду спасать собаку

Многодетная мама бесстрашно бросилась в ледяную воду, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку, в Подмосковье. Видео появилось в Instagram-аккаунте «Мытищи-Live». Сообщается, что героиню зовут Алина и у нее трое детей. Работает женщина педиатром и детским гастроэнтерологом. Выбраться из воды и согреться спасительнице помогли оказавшиеся на берегу девушки. Все, включая собаку, живы и здоровы.

«Вот про кого нужно говорить и по новостям показывать! Настоящий герой. Дай Бог ей здоровья»;

«Есть женщины в русских селеньях!»

«Лишь бы не заболела мамочка!» — восхищаются интернет-пользователи.

Однако один из комментариев вызвал бурную полемику.

«Жизнь собаки не стоит того, чтобы дети стали сиротами», — написала одна из женщин.

У нее нашлись единомышленники, но они оказались в меньшинстве.

«По вашей логике, если на кону стоят трое детей, то спасать никого не надо! Так? Женщина — молодец! И детям своим достойный пример!»

«Они такие же наши дети!»

«Таким как вы никогда не понять таких, как девушка из поста, к сожалению!» — вступились за Алину и собаку подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пожарный спас собаку, оказавшуюся на тонком льду в Башкирии.