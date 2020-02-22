Мать троих детей из Мытищ бросилась в ледяную воду спасать собаку
Опубликованное в соцсетях видео породило споры, стоило ли рисковать жизнью ради животного.
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Фото, видео: Instagram @mytischi_live
Многодетная мама бесстрашно бросилась в ледяную воду, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку, в Подмосковье. Видео появилось в Instagram-аккаунте «Мытищи-Live». Сообщается, что героиню зовут Алина и у нее трое детей. Работает женщина педиатром и детским гастроэнтерологом. Выбраться из воды и согреться спасительнице помогли оказавшиеся на берегу девушки. Все, включая собаку, живы и здоровы.
«Вот про кого нужно говорить и по новостям показывать! Настоящий герой. Дай Бог ей здоровья»;
«Есть женщины в русских селеньях!»
«Лишь бы не заболела мамочка!» — восхищаются интернет-пользователи.
Однако один из комментариев вызвал бурную полемику.
«Жизнь собаки не стоит того, чтобы дети стали сиротами», — написала одна из женщин.
У нее нашлись единомышленники, но они оказались в меньшинстве.
«По вашей логике, если на кону стоят трое детей, то спасать никого не надо! Так? Женщина — молодец! И детям своим достойный пример!»
«Они такие же наши дети!»
«Таким как вы никогда не понять таких, как девушка из поста, к сожалению!» — вступились за Алину и собаку подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пожарный спас собаку, оказавшуюся на тонком льду в Башкирии.
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