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  4. Видео: трогательный момент спасения собаки с тонкой льдины на пруду в Башкирии

Видео: трогательный момент спасения собаки с тонкой льдины на пруду в Башкирии

, 14:36 | Ниса Мурзанаева Видео 56

Об испуганном животном, застрявшем посреди водоема, в МЧС сообщили очевидцы.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Пожарный спас собаку, оказавшуюся на тонком льду прямо посреди пруда, в башкирском городе Салават. Об испуганном животном, застрявшем в водоеме на хрупкой льдине, в МЧС сообщили очевидцы.

Один из прибывших на место спасателей добрался для пушистой жертвы обстоятельств на катамаране. Мужчина попытался втащить зверя на плавсредство, однако это было чревато опрокидыванием судна. Тогда он взял собаку за холку и быстро, как будто на буксире, транспортировал четвероногого друга на большую землю.

Оказавшись на суше, пес радостно запрыгал по лужайке и стал сушить шерсть, обрызгивая очевидцев. Люди встретили собаку и ее спасителя громкими аплодисментами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тверской пожарный спас надышавшегося угарным газом маленького котенка.

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