Таксист открыл стрельбу по пешеходам на северо-западе Москвы

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Марина Неруцких
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По предварительной информации, водитель не поделил дорогу с пешеходами.

Фото: Известия / Александр Казаков

Драка со стрельбой произошла на северо-западе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, со слов очевидцев происшествия, водитель такси возле одного из домов в Тушинском проезде не поделил дорогу с двумя пешеходами. Произошла ссора, после которой таксист ненадолго покинул место дорожного инцидента. Вернувшись к своим обидчикам, водитель неожиданно открыл стрельбу из травматического пистолета.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали два человека. На месте работают сотрудники полиции. Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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