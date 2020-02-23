Таксист открыл стрельбу по пешеходам на северо-западе Москвы

Драка со стрельбой произошла на северо-западе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, со слов очевидцев происшествия, водитель такси возле одного из домов в Тушинском проезде не поделил дорогу с двумя пешеходами. Произошла ссора, после которой таксист ненадолго покинул место дорожного инцидента. Вернувшись к своим обидчикам, водитель неожиданно открыл стрельбу из травматического пистолета.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали два человека. На месте работают сотрудники полиции. Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.